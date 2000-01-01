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У `Фукусимы` нашли источник радиации | Фото: Thinkstock04.10 14:11   MIGnews.com

У "Фукусимы" нашли источник радиации

В окрестностях АЭС "Фукусима-1", американские и японские исследователи обнаружили новый источник радиации. Им является цезий, распространившийся почти на 100 километров вдоль береговой линии, сообщает издание Gizmodo.

Оказалось, сразу после аварии в 2011 году, радиоизотоп осел на песке и сейчас возвращаются в Мировой океан.

Сбор проб песка и грунтовых вод на побережье префектуры Фукусима и их анализ проводился в 2013-2016 годах. Оказалось, что уровень радиоцезия в солоноватых грунтовых водах были примерно в 10 раз выше, чем в гавани у самой АЭС. По словам ученых, после катастрофы в 2011 году в окружающую среду было выброшено большое количество радионуклидов, которые попали в морское течение и были распространены по берегу.

Цезий-137 представляет собой радиоактивный изотоп цезия, который образуется при делении ядер в реакторах АЭС. Он является одним из главных компонентов загрязнения биосферы и при высоких концентрациях представляет смертельную опасность для человека.

Издание отмечает, что обнаруженный источник радиации не представляет серьезной опасности для здоровья населения.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.
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