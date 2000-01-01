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Ученые научились выделять электричество из слез | Фото: Thinkstock05.10 01:45   MIGnews.com

Ученые научились выделять электричество из слез

Достаточно необычный источник электроэнергии обнаружила международная группа исследователей под руководством Саида Тофейля. Как пишет Science Alert, благодаря содержанию в человеческих выделениях – слезах и слюне - фермента лизоциума они научились выделять из них электричество.

Этот фермент разрушает клеточные стенки бактерий и содержится в организмах людей и животных. Больше всего его в местах соприкосновения с окружающей средой — в слизистой оболочке желудка, в слезах, грудном молоке, слюне и так далее.

Этот лизоцим оказался пьезоэлектриком – материалом, в котором при деформации (растягивании или сжатии) возникает электрическое напряжение.

В ходе эксперимента авторы поместили тонкую пленку из кристаллов лизоцима между парой стекол и прикладывали давление, а потом измеряли накапливающиеся при этом заряды. Величина прямого пьезоэлектрического эффекта белка оказалась сопоставима с кристаллами кварца.

Ученые утверждают, что величина пьезоэлектрического коэффициента лизоцима позволит его в дальнейшем использовать в гибкой электронике для биомедицинских устройств.
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