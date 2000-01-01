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Facebook: авторизация пользователя по его лицу | Фото: Thinkstock05.10 02:47   MIGnews.com

Facebook: авторизация пользователя по его лицу

В Facebook приступили к тестированию функции авторизации пользователя по его лицу. Вероятно, в скором будущем для того, чтобы зайти на свой аккаунт будет достаточно лишь идентификации лица пользователя.

Однако на данном этапе функцию разрабатывают для того, чтобы упростить процедуру восстановления доступа к аккаунту. А уже в дальнейшем, если такой способ окажется для всех пользователей максимально комфортный, а взломщики не смогут найти к нему свой подход - функция станет доступна для большего количества людей.

Ранее также сообщалось о том, что сотрудники социальной сети работают над созданием собственного голосового ассистента, вроде Сири или Алексы.
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