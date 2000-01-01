05.01 19:45 MIGnews.com

Канадцы подали в суд на Apple за "состаривание" смартфонов

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Сразу две канадские юридические конторы подали в суд канадской провинции Квебек коллективный иск против международного техногиганта Apple, руководство которого недавно официально призналось в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone.Как сообщает телеканал Global News, адвокатские фирмы LPC Avocats и Renno Vathilakis утверждают, что компания нарушает местное законодательство о защите прав потребителей. В частности они обвинили Apple в том, что предоставляемая годовая гарантия на батареи является необоснованной, учитывая ее стоимость и срок работоспособности аккумуляторов.Также юрфирмы заявили о том, что расширенная гарантия AppleCare является менее выгодной, чем прописанная в Законе Квебека о защите потребителей, а ее стоимость "несоразмерна с точки зрения причинения объективного ущерба всем покупателям AppleCare".Адвокаты требуют возместить 300 долларов каждому пользователю устройств iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, а также "пока еще неопределенные компенсационные убытки".Таким образом, Канада стала третьей страной, где с Apple начали судиться из-за искусственного "состаривания" "яблочной" продукции. Ранее на компанию подали в суд в США и Израиле.