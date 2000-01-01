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05.01 08:10   MIGnews.com

В Apple заявили об уязвимости устройств

Американская компания предупредила об обнаружении угроз для безопасности компьютеров Mac, а также устройств с операционной системой iOS.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 5 января.

Руководство пояснило, что речь идет о проблемах, известных как Meltdown и Spectre. В компании сообщили, что будут выпущены обновления, которые помогут бороться с уязвимостью.

Обновления могут замедлить работу приложений, однако, как отметили в Apple, проблемы с безопасностью не должны коснуться пользователей.
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