05.01 08:10 MIGnews.com
В Apple заявили об уязвимости устройств
Американская компания предупредила об обнаружении угроз для безопасности компьютеров Mac, а также устройств с операционной системой iOS.
Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 5 января.
Руководство пояснило, что речь идет о проблемах, известных как Meltdown и Spectre. В компании сообщили, что будут выпущены обновления, которые помогут бороться с уязвимостью.
Обновления могут замедлить работу приложений, однако, как отметили в Apple, проблемы с безопасностью не должны коснуться пользователей.
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