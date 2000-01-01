06.07 00:04 MIGnews.com

От живых не отличить: В Японии создали удивительных роборыб

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Роботы были продемонстрированы на Токийской неделе дизайна. Механических рыб действительно сложно отличить от настоящих. Выдают их лишь светодиодные фонари-глаза, а покрыты они силиконом, а также оборудованы особой системой передвижения, благодаря которой имитируют телодвижения живых рыб.Робот оснащен балластной системой, похожей на используемую в подводных лодках для всплытия и погружения. Время работы механической рыбы составляет около часа.Создатели хотят использовать робота для незаметного наблюдения за подводными обитателями. Также робота могут купить желающие завести рыбок, живущих вечно.