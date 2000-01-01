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Ученые рассказали, когда начнется `эпоха без секса` | Фото: Thinkstock06.07 04:24   MIGnews.com

Ученые рассказали, когда начнется "эпоха без секса"

Исследователи из Стэнфордского университета (США) пришли к выводу, что секс может исчезнуть из жизни людей уже через 30 лет.

"Примерно через тридцать лет человек перестанет заниматься сексом для того, чтобы воспроизводить потомство. Половой акт потеряет данную функцию", – заявили научные сотрудники.

По словам исследователей, в будущем эмбрионы будут создаваться в лабораторных условиях из материалов ДНК, а человек перестанет заниматься сексом для того, чтобы воспроизводить потомство.

"Этот процесс будет включать в себя создание образца женской кожи, необходимой для производства стволовых клеток, взаимодействие которых приведет к созданию "рабочих" яйцеклеток. После этого яйцеклетки будут оплодотворены с помощью сперматозоидов, что и приведет к появлению эмбрионов", – рассказали авторы исследования.

Ученые утверждают, что данный способ продолжения рода станет для людей главным, поскольку он позволит получать потомство без дефектов – без заболеваний и с желанными для родителей характеристиками. Анализ эмбриональной составляющей дает возможность выявлять практически любые вероятные отклонения, и супруги фактически смогут "моделировать" своих детей, то есть, получать эмбрионы не только без склонности к каким-то болезням, но и с определенной внешностью вплоть до цвета глаз.
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