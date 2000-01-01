Остановившему вирус WannaCry хакеру светит 40 лет тюрьмы
Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, которого сотрудники ФБР задержали вчера в аэропорту Лос-Анджелеса, может грозить срок до 40 лет лишения свободы. В мае "айтишник" помог побороть вирус-вымогатель WannaCry, благодаря найденной лазейке, которую он отключил, но обвиняют его, естественно, вовсе не в этом.
Как сообщает Telegraph со ссылкой на прокурора Дэна Коухига, мужчина признался в создании другого вируса, способного считывать банковские данные. По данному делу ему выдвинули список из шести обвинений. Сам же Хатчинс планирует опровергнуть каждое из них.
"Он признался, что был создателем вируса Kronos, и обозначил, что продал его", - утверждает Коухиг.
Само дело будет рассматриваться не ранее, чем через 3 месяца, а до тех пор британского эксперта поместили под арест, задержав сразу же после IT-конференции, которую он прилетел посетить. Залог за его освобождение был назначен в размере 30 тысяч долларов.
Официальный Лондон обещал пристально следить за ходом расследования в отношении подданного королевства, подчеркнув то, что его заслуги – не повод избежать ответственности за другие преступления.
К хакерству американское законодательство относится довольно строго – Маркусу Хатчинсу грозит до 40 лет тюрьмы, но многие хакеры уже пригрозили масштабными кибератаками, если их "собрата по оружию" не освободят.