05.08 10:34 MIGnews.com

Остановившему вирус WannaCry хакеру светит 40 лет тюрьмы

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Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, которого сотрудники ФБР задержали вчера в аэропорту Лос-Анджелеса, может грозить срок до 40 лет лишения свободы. В мае "айтишник" помог побороть вирус-вымогатель WannaCry, благодаря найденной лазейке, которую он отключил, но обвиняют его, естественно, вовсе не в этом.Как сообщает Telegraph со ссылкой на прокурора Дэна Коухига, мужчина признался в создании другого вируса, способного считывать банковские данные. По данному делу ему выдвинули список из шести обвинений. Сам же Хатчинс планирует опровергнуть каждое из них."Он признался, что был создателем вируса Kronos, и обозначил, что продал его", - утверждает Коухиг.Само дело будет рассматриваться не ранее, чем через 3 месяца, а до тех пор британского эксперта поместили под арест, задержав сразу же после IT-конференции, которую он прилетел посетить. Залог за его освобождение был назначен в размере 30 тысяч долларов.Официальный Лондон обещал пристально следить за ходом расследования в отношении подданного королевства, подчеркнув то, что его заслуги – не повод избежать ответственности за другие преступления.К хакерству американское законодательство относится довольно строго – Маркусу Хатчинсу грозит до 40 лет тюрьмы, но многие хакеры уже пригрозили масштабными кибератаками, если их "собрата по оружию" не освободят.