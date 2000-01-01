Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







YouTube 05.08 16:57   MIGnews.com

Ученые открыли вид древних червей с 50 шипами

Биологи открыли вид доисторических хищных червей длиной всего в несколько сантиметров и с головой, увенчанной 50 острыми шипами.

Новый вид получил название Capinatator praetermissus.

Ученые пришли к выводу, что оно существовало около 500 млн. лет назад.

Научная статья опубликована в журнале Current Biology.

Сообщается, что окаменелые останки животного были найдены в Сланцах Берджесс, горной формации в Канаде.

Длина червя составляла около 8 см, длина шипов – чуть меньше сантиметра. Шипы слегка загибались внутрь и были твердыми.

Животное, по всей видимости, обитало на дне океана и питалось планктоном. Предположительно, C. praetermissus был предком современных щетинкочелюстных.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:50
Ливан открыл огонь по позициям ISIS на сирийской границе
15:11
"Люцифер" медленно поджаривает Европу
14:53
Испанец 10 лет прогуливал работу, чтобы рисовать комиксы
14:22
Палестинцы закидали солдат камнями в Текоа
13:48
Уходит легенда: Усэйн Болт участвует в последнем чемпионате
13:17
Главный военный прокурор против казни террориста из Халамиш
12:55
В Кинерете нашли тело утонувшего туриста из Южной Кореи  
12:39
Король Иордании едет в Рамаллу, минуя Израиль
11:47
Звезда "Секса в большом городе" может стать губернатором
11:11
ХАМАС: смертные казни не остановят теракты
10:34
Остановившему вирус WannaCry хакеру светит 40 лет тюрьмы
10:14
"Сионистский лагерь" требует перевыборов
09:39
Автор антисемитской статьи: я заслужил увольнение
08:31
Иранцев, сыгравших против Маккаби, накажут
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus