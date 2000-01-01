05.08 16:57 MIGnews.com

Ученые открыли вид древних червей с 50 шипами

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Биологи открыли вид доисторических хищных червей длиной всего в несколько сантиметров и с головой, увенчанной 50 острыми шипами.Новый вид получил название Capinatator praetermissus.Ученые пришли к выводу, что оно существовало около 500 млн. лет назад.Научная статья опубликована в журнале Current Biology.Сообщается, что окаменелые останки животного были найдены в Сланцах Берджесс, горной формации в Канаде.Длина червя составляла около 8 см, длина шипов – чуть меньше сантиметра. Шипы слегка загибались внутрь и были твердыми.Животное, по всей видимости, обитало на дне океана и питалось планктоном. Предположительно, C. praetermissus был предком современных щетинкочелюстных.