06.08 04:23 MIGnews.com

На Нептуне зафиксировали невероятный шторм

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Исследователи, наблюдавшие за Нептуном из обсерватории Кека, зафиксировали гигантский шторм. Ширина штормового фронта составляла около 9000 километров, а это очень много даже для Нептуна."Как правило, эта область очень спокойная, и мы наблюдаем только яркие облака в средних широтах, но теперь там было гигантское пятно шторма, что выглядело очень впечатляюще", — заявил Нэд Молтер из Калифорнийского университета в Беркли.Подобные гигантские штормы на Нептуне — большая редкость, до этого их удавалось наблюдать дважды: с помощью Voyager 2 в 1989 и с помощью Hubble в 1994 году.