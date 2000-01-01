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GETTY IMAGES05.10 15:50   MIGnews.com

Наушники Google автоматически переводят с 40 языков

Компания Google выпустила новую модель беспроводных наушников. Их особенность заключается в том, что они подсказывают дорогу, ищут нужную информацию в интернете и переводят иностранную речь в момент разговора.

Презентация беспроводных наушников Google прошла в Сан-Франциско в среду, 4 октября. Помимо этого, компания представила целую серию новых устройств.

Среди них беспроводные наушники Pixel Buds, позволяющие переводить речь с иностранного языка в режиме реального времени.

Наушники подключены к смартфону Pixel с голосовым помощником Google Assistant. Помощник распознает иностранную речь и диктует перевод в наушники. Свою речь также можно перевести с помощью смартфона, надиктовав ему ответ.

Пока устройство поддерживает 40 языков, русского в этом списке нет.

В Соединенных Штатах, беспроводные наушники поступят в продажу в следующем месяце. Приобрести их можно будет по цене $159 за пару, сообщает Би Би Си.
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