05.10 19:59 MIGnews.com

Ученые утверждают, что нашли могилу Николая Чудотворца

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Археологи из Турции утверждают, что предположительно нашли место захоронения Николая Чудотворца. На Западе его называют Святым Николаем, а также знают как Санта Клауса.Неповрежденная гробница была найдена на юге западе Турции. Могилу Николая Чудотворца обнаружили в подземных помещениях церкви Святого Николая в городе Демре турецкой провинции Анталья.Небольшой город Демре был построен на руинах древнего ликийского города Мира (Миры), где Святой Николай предположительно жил в четвертом веке."Храм в подземелье церкви дошел до наших дней в хорошем состоянии. Думаем, что вреда ему не нанесено. Но туда сложно зайти, так как на входе положена мозаика. Сначала ее нужно исследовать кусочек за кусочком, и только потом осматривать захоронение", - цитирует Би Би Си слова Джемыл Карабайрама, заведующего геодезией и памятниками в Анталье.При исследовании гробницы ученые используют компьютерную томографию и гео-радар. Работы подходят к завершению.