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Ученые: телефон влияет на настроение человека | Фото: Thinkstock06.10 03:26   MIGnews.com

Ученые: телефон влияет на настроение человека

Британские ученые установили, что оповещения, приходящие на телефон, ухудшают настроение человека. К такому выводу пришли сотрудники Университета Ноттингем Трент.

Исследование показало, что более 30% сообщений, которые поступают на смартфоны, ухудшают настроение человека.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперимент с участием 50 добровольцев. Так, исследователи в течение пяти недель с помощью специального приложения отправляли участникам около 500 тысяч сообщений.

Оказалось, более трети из них заставляли добровольцев испытывать негативные эмоции: враждебность, нервозность, грусть, страх и стыд.

Хуже всего на участников влияли сообщения, которые не связаны с людьми, например, об обновлении телефона или о доступе к Wi-Fi.

Кроме того, негатив вызвала информация, связанная с работой, особенно, если ее присылали сразу в больших количествах.
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