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Австралийские кошки убивают по миллиону птиц ежедневно | Фото: Thinkstock06.10 04:32   MIGnews.com

Австралийские кошки убивают по миллиону птиц ежедневно

Новое исследование показало, что домашние и дикие кошки в Австралии убивают по миллиону птиц каждый день, что в свою очередь становится реальной проблемой.

Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Conversation.

Отмечается, что дикие кошки в Австралии убивают 316 миллионов птиц каждый год, а домашние кошки добавляют к этой цифре еще 61 миллион. Это огромная цифра, и ученые теперь полагают, что это может стать серьезной проблемой для птиц.

Исследователи университета Чарльза Дарвина обеспокоены, так как это привет к продолжающемуся снижению численности многих видов птиц в Австралии.

Используя данные 93 различных обследований, специалисты сопоставили воздействие кошек на местные виды. Исследования показали, что кошки охотятся на 338 разных видов птиц, более 70-ти из которых находятся под угрозой вымирания.
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