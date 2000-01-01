05.10 09:23 MIGnews.com

Российские ученые скоро смогут тщательно изучить вселенную

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Российские ученые завершают строительство обсерватории Спектр-Рентген-Гамма, которая поможет создать масштабную карту Вселенной, об этом сообщает газета Известия.По словам руководителя проекта Рашида Сюняева, астрофизическая обсерватория позволит рассмотреть более трех миллионов сверхмассивных черных дыр и изучить около ста тысяч скоплений галактик. С этими данными ученые смогут ответить на многие вопросы об эволюции гравитационных систем и звездных скоплений."Таких обсерваторий для обзора всего неба с высокими чувствительностью, угловым и энергетическим разрешением больше нет", – отметил заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.Запуск обсерватории назначен на октябрь следующего года. Ранее старт проекта несколько раз откладывался из-за задержек со стороны немецких партнеров, испытывавших проблем с изготовлением одного из телескопов, однако сейчас вопрос решен и новых задержек не произойдет.