06.01 13:39 MIGnews.com

Обнаружена модель мира ацтеков

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Группа археологов из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) совершила удивительное открытие – на дне вулканического озера у подножия спящего Истаксиуатля было обнаружено каменное святилище ацтеков Нахуалак, доказывающее, что древний народ довольно четко понимал строение нашей Вселенной.Как пишет Daily Mail, святилище представляет собой обсерваторию, так называемую "тецакуалько", которые ацтеки использовали в ритуальных целях. Святилище выложено из камней разного размера таким образом, что их расположение в точности отражает карту звездного неба.При этом озеро имеет сезонный характер и в период, когда оно наполняется водой, создается необычный оптический эффект – камни словно плавают на поверхности воды, а не лежащими на дне."Эти оптические эффекты, вдобавок к структуре самого объекта, наталкивают на мысль, что Нахуалак мог представлять собой микромодель Вселенной, состоящую из первобытной воды, из которой, согласно мифам, вытекает пространство и время", - говорит археолог Ирис-дель-Росио Эрнандес Батиста.Точный возраст объекта определить затруднительно. Предположительно, он был создан в VIII-XII веках н.э.Кроме того, в ходе раскопок в 150 метрах от обсерватории были обнаружены щедрые приношения ацтекскому богу дождя Тлалоку.