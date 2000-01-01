07.01 04:28 MIGnews.com

NASA показало карту температурных аномалий в мире

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Ученые NASA обнародовали карту, на которой изображены температурные аномалии в мире. Карта показывает отклонения от средней температуры в определенном регионе.Об этом в субботу, 6 января говорится в сообщении агентства.По словам ученых, красным обозначены участки, температура которых выше средней, голубым – ниже. Белым обозначены места, где температура соответствует норме.Наблюдения были собраны спектрорадиатометром с ультразвуковым резонансным изображением (MODIS) на спутнике NASA. Ученые отмечают, что прибор собирает данные о температуре поверхности земли, а не воздуха."Сейчас, когда восточная часть США замерзает, сравнительно мягкие условия доминируют во многих других частях мира. В Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается аномально теплая погода", – говорится в отчете американского космического агентства.Отмечается, что карта создана на основании данных с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. А сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 гг.Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой".В США по меньшей мере 19 человек стали жертвами чрезвычайной зимы.