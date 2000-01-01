07.08 05:12 MIGnews.com

Из-за аномальной жары в Пакистане невозможно будет жить

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Пакистан относится к южно-азиатским странам, в которых очень жаркий климат. По мнению ученых, к концу века территория Пакистана станет непригодной для жизни из-за аномальной жары.Согласно исследованиям Массачусетского Технологического института, к 2100 году изменение климата очень сильно повлияет на страны Южной Азии, в которые входят Пакистан, Индия и Бангладеш.Ученые со всего мира заявляют, что "если изменения климата будут и дальше, от глобального потепления в ближайшие десятилетия пострадают Индия, Пакистан и Бангладеш".Известно, что в 2015 году, из-за сильной жары, в Южной Азии погибло 3500 человек.По словам вице-президента Всемирной метеорологической организации (ВМ), Гулама Расула, "к сожалению, власти Пакистана обеспокоены изменениями климата, но они не осознают серьезность нынешней ситуации".По словам пресс-секретаря ВМО Клэр Нуллис, "самым жарким местом на земле является город Турбат на юго-западе Пакистана". Известно, что 28 мая там зафиксировали температуру 54 градусов по цельсию.Вице-президент Всемирной метеорологической организации (ВМО) Гулам Расул заявил, что "с каждым годом в Пакистане становится жарче"."В связи с изменением климата в Пакистане, лето становится длиннее, зима короче, а весны вообще нет", заявил Расул.По словам Расула "Пакистан в настоящее время не способен справится с этой тревожной ситуацией, и если не будут предприняты эффективные меры, ситуация ухудшится".Бывший генеральный директор Pak-EPA Асиф Шуя заявил, что исследование, проведенное Eltahir, показало повышение температуры влажных ламп к 2100 году в Пакистане и других странах Южной Азии"." В Пакистане в районах Белуджистана и Синд был зафиксирован самый большой рост температуры с1800 по 2000 год, в среднем на 0,60 градуса по Цельсию", - добавил он.Асиф Шуян также заявил: "Правительство должно серьезно отнестись к изменениям климата, укрепить соответствующие институты и предоставить им достаточно ресурсов, чтобы в экстремальных ситуациях справится с последствиями сильной жары".