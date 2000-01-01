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Нетаниягу мечтает об искусственных островах 07.01 17:05   MIGnews.com

Нетаниягу мечтает об искусственных островах

Выступая на заседании правительства 7 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил:

Сегодня я подаю на утверждение правительства план формирования рабочей группы, которая будет продвигать проект создания искусственных островов. Израиль - одна из самых густонаселенных стран в мире, а к середине века станет, по прогнозам, самой густонаселенной.

У нас есть берега с очень важными инфраструктурными объектами, такими как опреснительные установки, электростанции и другие. Создание искусственных островов вдоль побережья Израиля с перенесением всех этих инфраструктур освободит берега и, естественно, прибавит нам площади.

Я думаю об этом с 1996 года, со времен моей первой каденции в качестве премьер-министра. Тогда мы начали проект искусственных островов, который был остановлен в результате противодействия экологов и трудностей реализации. Что произошло с тех пор, за последние 20 лет, - это то, что технология искусственных островов сильно изменилась и развилась, в том числе в отношении экологичности. Мы можем решить как финансовый аспект реализации, так и аспект сохранения окружающей среды. Это определенно в наших силах.

Другие страны осуществили грандиозные подобные проекты, мы учимся у них, и поэтому данный проект стратегически важен для Израиля.

Я возложил эту работу на профессора Ави Симхона, мы уже проводим серию обсуждений.

Первый шаг в продвижении строительства искусственных островов у берегов Израиля будет сделан сегодня с созданием рабочей группы.
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