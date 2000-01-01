Чем полезен отказ от интимной близости?

Канадские ученые пришли к выводу, что отказ от занятий сексом укрепляют отношения пары. Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 185 человек 18-65 лет.
Результаты показали, что отношениями были довольны тем, кто мог спокойно отказаться от занятий любовью ради блага своего партнера, который не хочет интимной близости.
Те, кого эти отказы расстраивают, утверждают о меньшей удовлетворенности такими отношениями.
Данное заключение действительно как для мужчин, так и для женщин.
На втором этапе опыта эксперты опросили более двух сотен пар, которые должны были навстречу своему партнеру. В итоге оказалось, что способность понять свою вторую половинку является одним из проявлений заботы в отношениях. Девушек больше интересуют те мужчины, которые понимают их нежелание близости. В большей части это происходит у пар, желающих родить детей.