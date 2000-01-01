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Над Китаем взорвался метеор (видео) 08.10 05:15   MIGnews.com

Над Китаем взорвался метеор (видео)

Жители юго-западного Китая стали свидетелями уникального зрелища – в небе над Поднебесной взорвался гигантский метеор. Очевидцы успели снять на видео редкое природное явление и выложили в интернете.



Скорость, с которой промчался по небосводу огненный шар, ошеломительная – почти 15 километров в секунду. Отмечается, что метеор не долетел до земли примерно 40 километров, а его обломки, предположительно, упали недалеко от небольшой деревни в провинции Юньнань.

Несмотря на то, что по своей мощности взрыв метеора эквивалентен взрыву 540 тонн тротила., ни о разрушениях, ни о пострадавших в результате этого явления не сообщается.
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