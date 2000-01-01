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Ученые доказали, что нервные клетки восстанавливаются | Фото: Thinkstock08.07 22:11   MIGnews.com

Ученые доказали, что нервные клетки восстанавливаются

Исследователи из Португалии пришли к выводу, что нервные клетки способны восстанавливаться, несмотря на то, что ранее это считалось невозможным. Ученые поясняют, что процесс восстановления нервных клеток можно запустить, а помочь в этом могут антидепрессанты.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели ряд экспериментов с участием подопытных мышей. Специалисты давали животным препарат "Клозапин", который очень длительное время использовали при лечении психических расстройств.

После терапии данным препаратом у мышей начали расти новые нервные клетки. Это показало, что такая вероятность все же существует.

В исследовании принимали участие две группы мышей. Одна из них была контрольной и вела обычный образ жизни. Вторая была введена в депрессию искусственным путем. Мышей лишали еды и сна, что провоцировало в них психические изменения.

Но после воздействия антидепрессантов, их состояние нормализовывалось, а нервных клеток становилось больше.

В итоге их показатели были такими же, как у грызунов из первой группы.
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