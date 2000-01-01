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Ученые: Нью-Йорк полностью затопит к 2300 году | Фото: Thinkstock09.07 04:37   MIGnews.com

Ученые: Нью-Йорк полностью затопит к 2300 году

Американские климатологи сообщили, что к 2300 году восточное побережье США окажется под водой. Причиной этому станут природные катаклизмы и изменения климата.

В свою очередь, специалисты предостерегают жителей Нью-Йорка, так как город в будущем может оказаться под водой. В течение 300 лет уровень воды в океане постепенно поднимется на 2,7 м, уровень морей, в среднем, станет выше на 4 метра. Для городов, расположенных у побережья, повышение уровня воды даже на 1 метр станет критичным. Нью-Йорк окажется под водой.

Ученые сообщают, что из-за изменений климата, которые повлекут за собой природные катаклизмы, под угрозой стоят все города на Земле, которые находятся на низких прибрежных линиях. В связи с этим ученые призывают специалистов в области изучения климата объединится и тщательно следить за любым побережьем
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