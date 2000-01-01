Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







09.08 03:24   MIGnews.com

Ученые рассказали, почему люди чувствуют чужую боль

Исследователи из Италии разрушили существующий стереотип о психологическом и социальном факторах, влияющих на способность человека чувствовать чужую боль.

Группа ученых установила, что за это качество отвечают зеркальные нейроны в головном мозге.

Сопереживание чужой боли или эмпатия наблюдается как у человека, таи у млекопитающих животных. Это качество объяснялось с точки зрения психологии. При этом практикующие психологи неоднократно сталкивались со случаями, когда эмпатию приходилось притуплять с помощью специально разработанных методов. Делалось это тогда, когда сопереживание мешало человеку выполнять свои профессиональные обязанности. Это касается дантистов, хирургов и правоохранителей.

Но результаты исследования показали, что именно зеркальные нейроны головного мозга, в зависимости от их развитости, посылают импульс, приводящий к сопереживанию на физиологическом уровне. Еще четверть века назад эти нейроны были выявлены, когда изучалась реакция приматов на всевозможные действия своих сородичей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:24
Германия: референдум о праве Израиля на существование
02:32
Британцы наблюдали в небе розовую радугу
01:23
Фрукты, предотвращающие риск развития деменции
00:33
Самые высокооплачиваемые диджеи по версии Forbes
23:05
Нетаниягу принял президента Того
22:15
Китай "заплатит цену" за санкции против Северной Кореи
21:51
Умер основатель ВИА "Веселые ребята"
21:25
Нетаниягу навестил Нива Нехемию, раненого террористом в Явне
21:09
Сирена воздушной тревоги в Хоф Ашкелон
20:55
Китай: при землетрясении могли погибнуть сотни человек
19:28
В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие
18:56
Харедим арестовали за беспорядки в Меа Шеарим
17:59
Пилоты сообщили о неполадках до крушения вертолета Apache
17:26
Что ожидает Азарию в тюрьме?
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus