09.08 03:24 MIGnews.com

Ученые рассказали, почему люди чувствуют чужую боль

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Исследователи из Италии разрушили существующий стереотип о психологическом и социальном факторах, влияющих на способность человека чувствовать чужую боль.Группа ученых установила, что за это качество отвечают зеркальные нейроны в головном мозге.Сопереживание чужой боли или эмпатия наблюдается как у человека, таи у млекопитающих животных. Это качество объяснялось с точки зрения психологии. При этом практикующие психологи неоднократно сталкивались со случаями, когда эмпатию приходилось притуплять с помощью специально разработанных методов. Делалось это тогда, когда сопереживание мешало человеку выполнять свои профессиональные обязанности. Это касается дантистов, хирургов и правоохранителей.Но результаты исследования показали, что именно зеркальные нейроны головного мозга, в зависимости от их развитости, посылают импульс, приводящий к сопереживанию на физиологическом уровне. Еще четверть века назад эти нейроны были выявлены, когда изучалась реакция приматов на всевозможные действия своих сородичей.