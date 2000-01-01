09.10 03:52 MIGnews.com

Названа вероятная причина начала Третьей мировой

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Расположенный в американском штате Калифорния аналитический центр RAND Corporation назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать крупный конфликт, в частности третью мировую войну. По данным экспертов, эта технология может распространиться менее чем за 10 лет.Согласно докладу, гиперзвуковые ракеты способны перемещаться со скоростью более 5 тыс. км в час, в результате чего имеющиеся системы ПРО не смогут вовремя среагировать на них.Над гиперзвуковым оружием работают в США, Китае и России, технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии.RAND предложил первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия, пишет Lenta.ru.