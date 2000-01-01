10.01 03:27 MIGnews.com

Впервые из столовых клеток вырастили человеческую мышцу

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В первые в истории биоинженеры из Университета Дьюка создали первую функционирующую человеческую скелетную мышцу из плюрипотентных стволовых клеток, которые способны продуцировать любую форму клетки или ткани тела.Об этом во вторник, 9 января сообщает агентство France Press.Свою статью ученые опубликовали в Nature Communications.Эта работа основывается на эксперименте исследователей из Duke, проведённом в 2015 году, отмечает издание.По словам исследователей, речь идет о клетках, называемых "индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками" или iPSC. Подобно естественным стволовым клеткам, обнаруженным у эмбрионов, они могут стать любыми другими клетками человека.В данном случае iPSCs были запрограммированы стать клетками скелетных мышц и образовали "функционирующую человеческую скелетную мышцу".В своем исследовании ученые смогли создать мышечные волокна, реагирующие на раздражители, такие как электрический ток или химические вещества, подобные нейронным сигналам, так же как и естественная мышечная ткань. Когда ткань, выращенная стволовыми клетками, была имплантирована взрослым мышам, команда исследователей обнаружила, что она выжила и функционировала в течение по крайней мере трех недель, все время интегрироваясь в родную ткань животных."Прошло много лет проб и ошибок, чтобы наконец создать функционирующую человеческую мышцу из плюрипотентных стволовых клеток", - отметил один из авторов исследования, Линджун Рао.Ученые полагают, что в будущем они смогут использовать ткань, полученную из стволовых клеток, для регенеративной терапии или в сочетании с генетической терапией, которая может устранить неисправности в стволовых клетках пациента, а затем вырастить новые фрагменты полностью здоровой мышцы.