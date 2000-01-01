Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Впервые из столовых клеток вырастили человеческую мышцу | Фото:10.01 03:27   MIGnews.com

Впервые из столовых клеток вырастили человеческую мышцу

В первые в истории биоинженеры из Университета Дьюка создали первую функционирующую человеческую скелетную мышцу из плюрипотентных стволовых клеток, которые способны продуцировать любую форму клетки или ткани тела.

Об этом во вторник, 9 января сообщает агентство France Press.

Свою статью ученые опубликовали в Nature Communications.

Эта работа основывается на эксперименте исследователей из Duke, проведённом в 2015 году, отмечает издание.

По словам исследователей, речь идет о клетках, называемых "индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками" или iPSC. Подобно естественным стволовым клеткам, обнаруженным у эмбрионов, они могут стать любыми другими клетками человека.

В данном случае iPSCs были запрограммированы стать клетками скелетных мышц и образовали "функционирующую человеческую скелетную мышцу".

В своем исследовании ученые смогли создать мышечные волокна, реагирующие на раздражители, такие как электрический ток или химические вещества, подобные нейронным сигналам, так же как и естественная мышечная ткань. Когда ткань, выращенная стволовыми клетками, была имплантирована взрослым мышам, команда исследователей обнаружила, что она выжила и функционировала в течение по крайней мере трех недель, все время интегрироваясь в родную ткань животных.

"Прошло много лет проб и ошибок, чтобы наконец создать функционирующую человеческую мышцу из плюрипотентных стволовых клеток", - отметил один из авторов исследования, Линджун Рао.

Ученые полагают, что в будущем они смогут использовать ткань, полученную из стволовых клеток, для регенеративной терапии или в сочетании с генетической терапией, которая может устранить неисправности в стволовых клетках пациента, а затем вырастить новые фрагменты полностью здоровой мышцы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:32
В Великобритании умерла одна из старейших горилл мира
01:49
Умер основатель британской рок-группы The Moody Blues
23:13
Вратарь выиграл годовой запас пиццы после матча Кубка Англии
22:18
Пхеньян отправит на Олимпиаду своих музыкантов и танцоров
21:44
В Ираке палача ИГ задержали и отпустили за взятку
21:27
Теракт в Самарии: тяжело ранен израильтянин
20:14
МИД Германии сделало выговор послу Ирана за шпионаж
19:33
Все что нужно знать в законе о супермаркетах
19:11
57-летний Хью Грант станет отцом в пятый раз
19:01
США довольны участием КНДР в зимних играх
18:39
В Британии задержали влюбленных, готовивших теракт
18:13
Пхеньян и Сеул объединятся на церемонии открытия Олимпиады
17:41
ООН призвала Израиль отменить программу депортации мигрантов
16:38
Магазин Apple в Цюрихе эвакуирован: семь человек пострадали
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus