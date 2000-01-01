10.07 01:28 MIGnews.com

В космосе обнаружены новые признаки воды

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Ученые из центра Планетарных научных исследований обнаружили в космосе новые данные, свидетельствующие о признаках наличия воды.К таким выводам они пришли, когда обнаружили на поверхности Цереры свежие узоры в сравнительно молодых кратерах.Это открытие дало основания полагать, что в космическом пространстве воды гораздо больше, чем предполагалось раньше. Научные исследователи уверенны, что новообразования на Церере схожи с узорами, которые были зафиксированы на Марсе и Весте. Очевидно, это следы, оставленные водой, которая находится под грунтом планеты.Узоры образовались вследствие испарения воды. Ученые уверенны, что ямы, впадины, трещины и специфические узоры – это явный признак присутствия воды. Именно этот фактор является основополагающим для организации будущих космических миссий по изучение планет.