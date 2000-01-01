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Впервые британцы используют экстази для лечения алкоголизма | Фото: Thinkstock10.07 02:27   MIGnews.com

Впервые британцы используют экстази для лечения алкоголизма

Исследователи из Британии проведут первые в мире клинические испытания терапии алкогольной зависимости метилендиоксиметамфетамином (МДМА) - "экстази".

Об этом сообщает издание The Guardian.

Сотрудник Лондонского имперского колледжа Бен Сесса рассказал, что научный коллектив получил одобрение этического комитета.

В ходе ряда исследований 1970-х годов была показана способность МДМА придавать восприятию позитивную окраску и уменьшать последствия травмирующих воспоминаний.

"Экстази" действует на серотониновые, дофаминовые и норадреналиновые рецепторы мозга, производя психостимулирующий и эйфоризирующий эффекты.
Ученые считают, что во многих случаях зависимость от алкоголя развивается на фоне пережитых психотравм. В ходе испытаний исследователи рассчитывают подействовать на переживания у добровольцев назначением МДМА.

Эксперимент начнется примерно через два месяца в Бристоле. В нем примут участие 20 зависимых от алкоголя человек. После стандартной детоксикации с каждым проведут два сеанса психотерапии, за которыми последуют два сеанса с приемом внутрь высокой дозы МДМА.
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