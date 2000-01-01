09.08 15:36 MIGnews.com

Apple запатентовала новый iPhone

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Бюро по патентам и товарным знакам США 8 августа опубликовало одобренную заявку Apple на регистрацию смартфона в корпусе iPod nano. Издание Patently Apple называет устройство iPhone nano.Заявка была подана в 2007 году. В документе представлены схематичные изображения устройства, а также краткая информация о девайсе. При этом в заявке описывается принцип работы технологии 3D Touch, которая появилась только в iPhone 6s в 2016 году."Одна из поверхностей (например, дно) имеет сенсорную поверхность и чувствительно к силе, с помощью которой пользователь осуществляет ввод данных. На второй поверхности (например, верхняя часть) отображается требуемая информация ", — говорится в документе.