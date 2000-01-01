Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Тель-Авиве тестируют электрические дороги 10.08 06:27   MIGnews.com

В Тель-Авиве тестируют электрические дороги

Два месяца назад было объявлено о сотрудничестве израильского правительства с компанией "ElectRoad" по установке в Тель-Авиве дороги заряжающей батареи электротранспорта во время движения.

Такая технология сделает зарядку на специальных зарядных станций ненужной.

Недавно технология беспроводной зарядки уже прошла испытания в городе Кейсарии на 25-метровом участке дороги неподалеку от лаборатории компании Electroad.

В случае, если новая электродорога успешно пройдет испытания ElectRoad получил грант в размере 120,000 долларов из Министерства транспорта для установки технологии на автобусной полосе в Тель-Авиве.

Электродорогу планируют установить на 800-метровом участке дороги до 2018 года.

Если все пойдет по плану, правительство планирует расширить строительство. Строительство начнется по 18-киллометровой дороге между Эйлатом и Рамон.


Компания ElectRoad заявляет, что ее технология не предназначена для индивидуальных транспортных средств; она в состояние обслуживать целые города в будущем, что позволит значительно экономить расходы в крупных масштабах.

Со временем ElectRoad планирует сделать свою технологию зарядки двусторонней – помимо того, что автобусы будут заряжаться от дороги, генерируемую энергию можно будет использовать торможении.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:28
Цена для новосела в Мевасерет-Ционе и Ашкелоне: скидка 33%
04:37
Еще на одной планете нашей системы найдены условия для жизни
03:19
Задержан мужчина, перевозивший в сумке человеческие руки
02:34
Фото iPhone 8 слили в Сеть
01:27
Из-за зубной пасты мужчина оказался в инвалидной коляске
00:24
Мэра выгнали из ресторана в его городе из-за шорт
23:18
Учитель предложил Кадырову посмотреть "Матильду"
22:16
Открыт участок шоссе Бейт-Шемеш-Шаар Ха-Гай
21:48
"Левым безразлично расследование. Им важны только голоса"
20:59
Датчане вступились за Аль-Джазиру перед Израилем
19:50
Предотвращен теракт у Пещеры Патриархов
18:39
8 из 10 израильтян смело ходят ночью по улицам
17:58
Иран: арестованы 64 полуголых участника вечеринки у бассейна
17:40
"Прокуратура - это переполненные дерьмом Авгиевы конюшни"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus