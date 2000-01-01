10.08 06:27 MIGnews.com

В Тель-Авиве тестируют электрические дороги

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Два месяца назад было объявлено о сотрудничестве израильского правительства с компанией "ElectRoad" по установке в Тель-Авиве дороги заряжающей батареи электротранспорта во время движения.Такая технология сделает зарядку на специальных зарядных станций ненужной.Недавно технология беспроводной зарядки уже прошла испытания в городе Кейсарии на 25-метровом участке дороги неподалеку от лаборатории компании Electroad.В случае, если новая электродорога успешно пройдет испытания ElectRoad получил грант в размере 120,000 долларов из Министерства транспорта для установки технологии на автобусной полосе в Тель-Авиве.Электродорогу планируют установить на 800-метровом участке дороги до 2018 года.Если все пойдет по плану, правительство планирует расширить строительство. Строительство начнется по 18-киллометровой дороге между Эйлатом и Рамон.Компания ElectRoad заявляет, что ее технология не предназначена для индивидуальных транспортных средств; она в состояние обслуживать целые города в будущем, что позволит значительно экономить расходы в крупных масштабах.Со временем ElectRoad планирует сделать свою технологию зарядки двусторонней – помимо того, что автобусы будут заряжаться от дороги, генерируемую энергию можно будет использовать торможении.