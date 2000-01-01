10.08 02:34 MIGnews.com

Фото iPhone 8 слили в Сеть

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В сети опубликовали первое реальное фото нового iPhone 8 в необычном цвете – медном, передает The Inquirer со ссылкой на соцсети КНР Weibo.На фото видно смартфоны в трех цветах – белом, черном и медном. Согласно фотографиям, на задней панели смартфона отсутствует сканер отпечатков пальцев.Источники сообщают, что планируется три версии смартфона – люксовый iPhone 8 с OLED-экраном 5,8 дюймов, также смартфон с 4,7-дюймовым LCD-дисплеем и с 5,5-дюймовым LCD-экраном.