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Фото iPhone 8 слили в Сеть 10.08 02:34   MIGnews.com

Фото iPhone 8 слили в Сеть

В сети опубликовали первое реальное фото нового iPhone 8 в необычном цвете – медном, передает The Inquirer со ссылкой на соцсети КНР Weibo.

На фото видно смартфоны в трех цветах – белом, черном и медном. Согласно фотографиям, на задней панели смартфона отсутствует сканер отпечатков пальцев.

Источники сообщают, что планируется три версии смартфона – люксовый iPhone 8 с OLED-экраном 5,8 дюймов, также смартфон с 4,7-дюймовым LCD-дисплеем и с 5,5-дюймовым LCD-экраном.
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