10.08 04:37 MIGnews.com

Еще на одной планете нашей системы найдены условия для жизни

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Благодаря снимкам с космического аппарата "Юнона" ученые смогли разглядеть под верхним пылевым слоем Юпитера планету, похожую на Землю.Речь идет об оболочке из серы и водорода, которая скрывалась от глаз человека миллиарды лет. Среди схожих физических характеристик планеты-двойника упоминается наличие воды и воздуха — а значит, условий для существования жизни. Правда, есть и существенное отличие — тепло она получает не от Солнца, а от раскаленного ядра Юпитера.Чтобы окончательно убедиться в своем открытии, ученым предстоит пробурить отверстие в поверхности планеты-гиганта. Однако в ближайшее время это не представляется возможным.По данным Vista News, корабль изучал поверхность гигантской планеты еще летом 2016 года, однако к расшифровке снимков приступили только сейчас.