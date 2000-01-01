09.10 19:53 MIGnews.com

Иран блокирует навигатор Waze - "потому что израильский"

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Иран собирается запретить работу на территории Исламской республики созданного израильскими разработчиками навигационного приложения Waze.Со ссылкой на Комитет определения криминального веб-контента агентство Trend News сообщает, что в понедельник руководитель регулятора Абдель-Самад Хоррамабади заявил, что его ведомство уже работает над тем, чтобы министерство связи ИРИ заблокировало приложение для иранцев.Изначально приложение может попасть в "фильтр" минсвязи, так как из-за его инфраструктуры на полный запрет может уйти немало времени.Стоит отметить, что Waze Тегеран запрещает уже не впервые. Несмотря на то, что в 2013 году корпорация Google заплатила за компанию более 1 млрд. долларов, в марте иранцы заблокировали его работу, аргументируя это "обеспокоенностью", которую вызывает его "израильская история".