Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Иран блокирует навигатор Waze - `потому что израильский` | Фото: AFP09.10 19:53   MIGnews.com

Иран блокирует навигатор Waze - "потому что израильский"

Иран собирается запретить работу на территории Исламской республики созданного израильскими разработчиками навигационного приложения Waze.

Со ссылкой на Комитет определения криминального веб-контента агентство Trend News сообщает, что в понедельник руководитель регулятора Абдель-Самад Хоррамабади заявил, что его ведомство уже работает над тем, чтобы министерство связи ИРИ заблокировало приложение для иранцев.

Изначально приложение может попасть в "фильтр" минсвязи, так как из-за его инфраструктуры на полный запрет может уйти немало времени.

Стоит отметить, что Waze Тегеран запрещает уже не впервые. Несмотря на то, что в 2013 году корпорация Google заплатила за компанию более 1 млрд. долларов, в марте иранцы заблокировали его работу, аргументируя это "обеспокоенностью", которую вызывает его "израильская история".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:48
В Лос-Анджелесе установили памятник актёру Антону Ельчину
19:31
Триумф Израиля в дзюдо: 3 золота, серебро и бронза
19:20
СМИ: Огромный астероид может упасть на Землю через три дня
18:15
Амиру Перецу заявили на родине: Ты - военный преступник
18:05
Экс-футболист сборной Англии попал в книгу рекордов Гиннесса
17:45
Испанская сборная по футболу посетила Стену Плача
17:15
Баварские зеленые сравнили BDS с нацистами
16:43
Франция не признает независимость Каталонии
16:40
Нападки на Сару ранят Нетаниягу сильнее, чем на него самого
16:16
Треть пожилых репатриантов проживают на съемном жилье
15:54
Бразильская газета извинилась за "израильскую оккупацию"
15:00
Лондон готов к войне с Северной Кореей
14:04
Эпопея с клоунами продолжается
13:47
Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus