09.10 23:18 MIGnews.com

SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками

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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи на борту с калифорнийского космодрома Ванденберг, о чем сообщили на официальной странице в Twitter.После старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлиться на плавучую платформу в Тихом океане.Запуска транслировали онлайн на официальном сайте компании. Старт ракеты состоялся в 5.37 по местному времени.Задача ракеты - вывести на орбиту разработанные французской компанией Thales Alenia Space спутники Iridium-3, которые предназначены для обеспечения голосовой связи и передачи данных для мобильных устройств компании Iridium Communications Inc.