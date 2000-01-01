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SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками | Фото: SpaceX/Flickr09.10 23:18   MIGnews.com

SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи на борту с калифорнийского космодрома Ванденберг, о чем сообщили на официальной странице в Twitter.

После старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлиться на плавучую платформу в Тихом океане.

Запуска транслировали онлайн на официальном сайте компании. Старт ракеты состоялся в 5.37 по местному времени.

Задача ракеты - вывести на орбиту разработанные французской компанией Thales Alenia Space спутники Iridium-3, которые предназначены для обеспечения голосовой связи и передачи данных для мобильных устройств компании Iridium Communications Inc.
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