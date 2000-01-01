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В NASA подтвердили существование Нибиру | Фото: Thinkstock10.08 23:45   MIGnews.com

В NASA подтвердили существование планеты Нибиру

Научные сотрудники NASA опубликовали доклад, в котором официально подтвердили существование планеты Нибиру, с которой ранее связывали уничтожение Земли.

Отмечается, что планета находится от Солнца на таком расстоянии, которое в 20 раз больше, чем позиция Нептуна относительно единственной звезды Солнечной системы. Тем не менее ученые говорят, что Нибиру не приближается к Земле, иначе бы это давно уже было установлено.

Таким образом, ученые опровергли угрозу столкновения планет, которого некоторые эксперты ожидали в 2017 году.

Ранее в США заявили, что к Земле приближается огромная и загадочная планета Нибиру, с которой связали различные катаклизмы, в том числе климатические.
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