10.08 23:45 MIGnews.com

В NASA подтвердили существование планеты Нибиру

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Научные сотрудники NASA опубликовали доклад, в котором официально подтвердили существование планеты Нибиру, с которой ранее связывали уничтожение Земли.Отмечается, что планета находится от Солнца на таком расстоянии, которое в 20 раз больше, чем позиция Нептуна относительно единственной звезды Солнечной системы. Тем не менее ученые говорят, что Нибиру не приближается к Земле, иначе бы это давно уже было установлено.Таким образом, ученые опровергли угрозу столкновения планет, которого некоторые эксперты ожидали в 2017 году.Ранее в США заявили, что к Земле приближается огромная и загадочная планета Нибиру, с которой связали различные катаклизмы, в том числе климатические.