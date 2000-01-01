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Землю накроет двухдневная магнитная буря | Фото:11.10 04:25   MIGnews.com

Землю накроет двухдневная магнитная буря

В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября.

Об этом сообщается во вторник, 10 октября на сайте центра погоды "Фобос", передает ТАСС.

В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф, говорится в сообщении сайта "Фобос".

Кроме того, магнитные бури приносят дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, пожилым и детям.

В такие дни следует особенно внимательно относиться к своему организму и принимать упреждающие меры, рекомендованные врачом. Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления.

Напомним, что магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.
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