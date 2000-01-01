10.10 18:20 MIGnews.com

Гигантский советский спутник рухнет на Землю в октябре

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Советский спутник "Молния-1-44" войдёт в атмосферу Земли в ближайшие две недели.Об этом во вторник, 10 октября заявил французский астроном Жозеф Реми, передает "Звезда".По его данным, обломки космического аппарата войдут в плотные слои атмосферы и упадут в южной Атлантике в 500 км от бразильского города Рио-де-Жанейро.Отмечается также, что вес спутника «Молния 1-44» составляет почти 1,5 тонн, передает "Интерфакс".По прогнозам учёных NASA, при попадании в атмосферу Земли космический летательный аппарат может сгореть не полностью, поэтому какие-то его части упадут на поверхность планеты. На данный момент нет данных о том, где это может произойти — лишь проекция орбиты аппарата, на протяжении которой он и может рухнуть.Напомним, что спутник "Молния-1-44" запустили в космос еще во времена Советского союза, в 1979 году. Он предназначался для обеспечения телеграфно-телефонной связи. Исследователи уже заявили, что у спутника слишком большие габариты для того, чтобы сгореть в земной атмосфере, и этого не произойдет.Полностью аппарат не сгорит, но существует вероятность, что он может расколоться на несколько частей, и тогда сила столкновения с поверхностью Земли будет не такой масштабной.По некоторым предположениям, советский спутник упадет в любой точке Земли 25 октября. Ученые также заявили, что ближе к этой дате они смогут установить приблизительное место падения.