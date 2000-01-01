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В Дагестане нашли более 300 артефактов возрастом 400 тыс.лет | Фото:11.10 05:24   MIGnews.com

В Дагестане нашли более 300 артефактов возрастом 400 тыс.лет

В Дагестане на стыке Кайтагского и Дербентского районов археологи обнаружили более 300 артефактов эпохи раннего палеолита. Об этом во вторник, 10 октября сообщает ТАСС.

Возраст находок составляет около 400 тысяч лет. Раскопки на юго-востоке республики проводили ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Найденные предметы относятся к ашельскому типу - культуры, зародившейся в Африке около 1,6 миллиона лет тому назад, сообщает ТАСС.

По словам кандидата исторических наук Андрея Рыбалко, найденные каменные двусторонне обработанные рубила, скребла, шиловидные орудия и ножи позволили получить новый материал по древнейшей истории региона. Кроме того, появилась возможность более подробно изучить эволюцию развития производства орудий труда в палеолитическое время.

Как отметил ученый, в этом районе была открыта целая серия стоянок разного времени — как раннего, так и среднего палеолита (от 800 тысяч до 50 тысяч лет назад). Сейчас археологи занимаются детальным изучением собранной коллекции.
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