11.10 05:24 MIGnews.com

В Дагестане нашли более 300 артефактов возрастом 400 тыс.лет

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В Дагестане на стыке Кайтагского и Дербентского районов археологи обнаружили более 300 артефактов эпохи раннего палеолита. Об этом во вторник, 10 октября сообщает ТАСС.Возраст находок составляет около 400 тысяч лет. Раскопки на юго-востоке республики проводили ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.Найденные предметы относятся к ашельскому типу - культуры, зародившейся в Африке около 1,6 миллиона лет тому назад, сообщает ТАСС.По словам кандидата исторических наук Андрея Рыбалко, найденные каменные двусторонне обработанные рубила, скребла, шиловидные орудия и ножи позволили получить новый материал по древнейшей истории региона. Кроме того, появилась возможность более подробно изучить эволюцию развития производства орудий труда в палеолитическое время.Как отметил ученый, в этом районе была открыта целая серия стоянок разного времени — как раннего, так и среднего палеолита (от 800 тысяч до 50 тысяч лет назад). Сейчас археологи занимаются детальным изучением собранной коллекции.