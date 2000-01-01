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Томаты стали причиной появления насекомых-каннибалов | Фото: Thinkstock12.07 04:43   MIGnews.com

Томаты стали причиной появления насекомых-каннибалов

Американские ученые выяснили, что томаты, выделяя вещества, заставляют гсениц-вредителей поедать друг друга. К такому выводу пришли сотрудники Висконсинского Университета в Мадисоне.

Научная статья опубликована на страницах журнала Nature Ecology & Evolution.

Так, биологи провели эксперименты над гусеницами малой совки (Spodoptera exigua) — распространенными по всему миру вредителями сельскохозяйственных культур. Насекомых по восемь штук поместили в пластиковые контейнеры с томатами, опрысканными в разных концентрациях метилжасмонатом — летучим веществом, являющимся растительным гормоном.

Это соединение играет роль сигнала, с помощью которого одни растения "предупреждают" других о нападении вредителей, позволяя тем начать выделение защитных веществ.

Специалисты на протяжении недели подсчитывали количество выживших гусениц, а в конце эксперимента оценили степень повреждения растений. Оказалось, что в контейнерах с низким содержанием метилжасмоната насекомые съели все растения. Однако в других емкостях, где концентрация гормона была высокой, травоядные членистоногие превратились в каннибалов. Поедая других гусениц, личинки насыщались и в меньшей степени вредили томатам.
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