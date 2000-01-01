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YouTube/ скриншот с видео12.08 01:33   MIGnews.com

Разгадана тайна древнего рисунка индейцев

Американские ученые разгадали тайну тысячелетнего рисунка индейцев, который был обнаружен в каньоне Чако, штат Нью-Мексико.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере, предполагают, что индейцы с помощью петроглифов нарисовали полное солнечное затмение. Это очередная гипотеза о расшифровке наскального изображения.

Рисунок круга, по мнению ученых, похож на Солнце с внешними слоями атмосферы. А петли, окружившие круг, могли стать символом выброса корональной солнечной массы.

Такое изображение один из астрофизиков сравнил с картинкой немецкого астронома, запечатлевшего полное затмение 1860 года. Индейцы же могли нарисовать полное солнечное затмение, произошедшее 11 июля 1097 года.
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