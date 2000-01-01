Разгадана тайна древнего рисунка индейцев

Американские ученые разгадали тайну тысячелетнего рисунка индейцев, который был обнаружен в каньоне Чако, штат Нью-Мексико.
Исследователи из Колорадского университета в Боулдере, предполагают, что индейцы с помощью петроглифов нарисовали полное солнечное затмение. Это очередная гипотеза о расшифровке наскального изображения.
Рисунок круга, по мнению ученых, похож на Солнце с внешними слоями атмосферы. А петли, окружившие круг, могли стать символом выброса корональной солнечной массы.
Такое изображение один из астрофизиков сравнил с картинкой немецкого астронома, запечатлевшего полное затмение 1860 года. Индейцы же могли нарисовать полное солнечное затмение, произошедшее 11 июля 1097 года.