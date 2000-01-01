12.08 03:22 MIGnews.com

Ученые рассказали, чем полезно пиво

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Ученые из Австрии заявили, что после бокала пива человек мыслит более четко. К такому выводу пришли специалисты из Грацского университета имени Карла и Франца.Прежде чем подтвердить свою теорию, исследователи провели эксперимент с участием 70 добровольцев. Участникам исследования стали люди в возрасте от 19 до 32 лет.Так, специалисты отметили, что "легкое опьянение" от пива, помогло добровольцам расслабиться и очистить свой разум от ненужных переживаний.Это увеличило возможности по решению проблем на целых 20%, пишет издание New York Times.Испытуемых разделили на две группы и дали им выпить по пинте пива - безалкогольного и крепостью в 5,2 градуса. После этого им показали документальный фильм о Южной Африке, а затем провели серию тестов. Им нужно было найти общее в группе слов.Те, кто "подвыпил", показывали лучшие результаты, а те, кто попробовал безалкогольного, не показали никаких улучшений.Однако выпившие чувствовали, как во время других заданий их концентрация и память ухудшились.Ученые предупреждают: если выпить больше пинты, то результаты будут намного хуже. Алкоголь расслабляет и снижает внимание, поэтому у тех, кто выпил, получалось лучше решать творческие задачи.