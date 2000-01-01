12.01 14:38 MIGnews.com

Стивен Хокинг отвел человечеству еще сто лет

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Популяризатор науки и один из знаменитейших физиков современности Стивен Хокинг считает, что человечество проживет еще не больше сотни лет, после чего, если, конечно же, не примет превентивных мер, вымрет.Во втором выпуске своего видеопроекта Favorite Places Хокинг привел пример Венеры, как экологическую модель, которая может ждать нашу планеты.Физик напоминает, хотя раньше условия на второй планете от Солнца напоминали земные, из-за парникового эффекта сейчас температура на ее поверхности достигает 467 градусов Цельсия. Если не решить эту проблему, Землю может постигнуть такая же судьба."Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд", – язвительно заверил Хокинг.Не забыл он и про сегодняшние "реалии", подставив "шпильку" президенту Дональду Трампу – известному отрицателю парникового эффекта, - которого обвинил в подписании "смертного приговора" нашей планете.