13.01 03:28 MIGnews.com

NASA показало видео из центра Млечного Пути

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Национальное управление аэронавтики и исследований космоса NASA опубликовало видео "полета" сквозь туманность Ориона, яркость которой позволяет видеть ее из любой точки планеты.Соответствующее видео опубликовано в пятницу, 12 января на официальном канале NASA Video.Специалисты использовали данные спутников Hubble и Spitzer, объединив полученные сники и добавив к получившемуся рисунку объем с помощью при "голливудской техники".Сопоставив два изображения и добавив рисунку объемности, ученые получили увлекательное видео путешествия по просторам космоса. В комментариях к записи в социальной сети пользователи хотели узнать, будет ли доступно это видео для VR-шлемов и в 3D-качестве. Возможно, агентство поработает и над этим.Туманность Ориона — самая яркая диффузная туманность, которая находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и в поперечнике достигает 33 световых лет.