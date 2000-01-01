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NASA показало видео из центра Млечного Пути | Фото:13.01 03:28   MIGnews.com

NASA показало видео из центра Млечного Пути

Национальное управление аэронавтики и исследований космоса NASA опубликовало видео "полета" сквозь туманность Ориона, яркость которой позволяет видеть ее из любой точки планеты.

Соответствующее видео опубликовано в пятницу, 12 января на официальном канале NASA Video.

Специалисты использовали данные спутников Hubble и Spitzer, объединив полученные сники и добавив к получившемуся рисунку объем с помощью при "голливудской техники".

Сопоставив два изображения и добавив рисунку объемности, ученые получили увлекательное видео путешествия по просторам космоса. В комментариях к записи в социальной сети пользователи хотели узнать, будет ли доступно это видео для VR-шлемов и в 3D-качестве. Возможно, агентство поработает и над этим.

Туманность Ориона — самая яркая диффузная туманность, которая находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и в поперечнике достигает 33 световых лет.
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