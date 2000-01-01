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Израиль: боевых лам заменят на роботов | Фото: Thinkstock12.07 09:37   MIGnews.com

Израиль: боевых лам заменят на роботов

На службу в ЦАХАЛ призывают экспериментальных роботов для перевозки грузов. Таким образом, армия заменит вьючных животных, которые, по мнению солдат слишком медлительны.

В распоряжение пехотных частей роботы поступят уже в сентябре этого года. Отмечается, что роботизированные транспортеры, могут перевозить до 500 кг амуниции, воды и пищи.

Помимо этого, роботов планируют использовать для эвакуации раненых военных с поля боя.

Дистанционно управляемые роботы передвигаются со скоростью от 5 до 10 километров в час.

Транспортеры снабжены батареями, и могут безостановочного использоваться в течение восьми часов.

Отметим, что ЦАХАЛ использовал лам для перевозки грузов, включая период Второй Ливанской войны.
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