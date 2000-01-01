13.08 01:29 MIGnews.com

На Луне появится сотовая связь

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На Луне планируют построить уже в 2018 году первую частичную станцию мобильной связи LTE. Стартап под названием Part Time Scientists разрабатывает план по сотовой связи на поверхности Луны, что позволит роверам компании общаться с командой на Земле, экономя деньги и ресурсы.В проекте доставки средств для создания точки сигнала будет использоваться ракета Falcon 9. Немецкий стартап уже заключил контракт со SpaceX для отправки своего космического корабля Alina. Он совершит посадку на Луну, и Audi Lunar Quatro rovers высадятся на Луну в районе миссии "Aполлон-17".Согласно заявлению, сделанному на Space.com, у компании уже есть соглашение с Vodafone для развертывания LTE на Луне. Сама Alina будет служить базовой станцией, которая поддержит связь двух роверов, а затем передаст данные обратно команде на Землю.