13.08 02:25 MIGnews.com

Porsche 911 превратили в электромобиль

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Из автомобильной классики тоже можно сделать электромобиль. Правдивость этого тезиса подтверждает британская компания Electric Classic Cars, которая переделала в электрокар Porsche 911 SC Targa 1979 года выпуска.Машину построили по заказу одного из клиентов. Она прошла полную реставрацию и замену силовой установки, которую позаимствовали у "Теслы". Комплект батарей располагается в передней части машины. Его емкость составляет 54 киловатт-часа.На спорткар также поставили усилитель рулевого управления и систему изменения режимов работы управляющей электроники с двумя предустановленными вариантами: Eco и Power.В первом случае максимально экономится запас батарей, что позволяет проехать около 322 километров на одной зарядке, сообщает Motor.