12.10 12:57 MIGnews.com

iPhone X ознаменует новую эпоху

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iPhone X ознаменует новую эпоху в дизайне смартфонов. Такие слова прозвучали от главного дизайнера Apple Джонни Айва."Раньше создавалось впечатление, что экран и корпус — это разные компоненты. Последние несколько лет нашей целью было объединить эти две части. В нашей новой модели нам это, наконец, удалось. У нас всё ещё есть множество идей, над которыми мы продолжаем работать. Наступила новая глава", - отметил Айв.Дизайнер также поднял тему новой функции Face ID. Айв убеждён, что эта функция крайне важна. Он также добавил, что компания провела масштабную работу для того, чтобы Face ID никак не беспокоила пользователя и была для него незаметной.По словам дизайнера, на разработку последнего айфона ушло около пяти лет, так как несмотря на то, что представления о том, каким должно быть устройство появились чуть ли не в самом начале работы. В процессе разработчики сталкивались с трудностями.