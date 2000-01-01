13.07 04:14 MIGnews.com

Китайцы испытали квантовую телепортацию

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В Китае ученые впервые осуществили квантовую телепортацию, отправив объект с Земли на спутник, передает "Би-би-си".Издание сообщает, что в ходе операции фотон преодолел расстояние свыше 500 километров и прибыл на "Мо-цзы" - первый спутник, который предназначен для квантовой коммуникации.На этом спутнике специалистами был установлен крайне чувствительный оптический приемник, распознающий квантовое состояние отдельных фотонов, запущенных с Земли.Отмечается, что телепортация основана на феномене квантовой запутанности, предусматривающем формирование двух фотонов в одно и то же время и место, и обладающими одинаковыми функциями.При этом, даже в условиях разделения их на большое расстояние, связь между ними сохраняется.