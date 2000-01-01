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Google отсудила у Франции больше миллиарда евро | Фото: Flickr.com14.07 01:15   MIGnews.com

Google отсудила у Франции больше миллиарда евро

Компания Google выиграла судебный спор во Франции, что позволит компании избежать выплат в размере €1,12 млрд в бюджет страны, на которых настаивала французская налоговая служба.

Согласно решению французского суда, Google не нарушала законодательства, фиксируя часть продаж внутри страны в отчетности ирландского подразделения.

Суд постановил, что ирландское подразделение Google, отвечающее за европейские операции компании, не может облагаться налогами во Франции.

"Ирландская компания Google Ireland Ltd. не могла облагаться налогом во Франции", - говорится в решении суда.

Напомним, что в 2015 году французская налоговая служба обратилась к правоохранительным органам страны с жалобой на то, что компания Google Ireland Ltd. не подала налоговую декларацию, несмотря на осуществление деятельности на территории Франции.
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