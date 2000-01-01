14.07 01:15 MIGnews.com

Google отсудила у Франции больше миллиарда евро

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Компания Google выиграла судебный спор во Франции, что позволит компании избежать выплат в размере €1,12 млрд в бюджет страны, на которых настаивала французская налоговая служба.Согласно решению французского суда, Google не нарушала законодательства, фиксируя часть продаж внутри страны в отчетности ирландского подразделения.Суд постановил, что ирландское подразделение Google, отвечающее за европейские операции компании, не может облагаться налогами во Франции."Ирландская компания Google Ireland Ltd. не могла облагаться налогом во Франции", - говорится в решении суда.Напомним, что в 2015 году французская налоговая служба обратилась к правоохранительным органам страны с жалобой на то, что компания Google Ireland Ltd. не подала налоговую декларацию, несмотря на осуществление деятельности на территории Франции.