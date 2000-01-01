13.07 21:53 MIGnews.com

Поля Израиля "расцветают" солнечными вышками

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До настоящего времени Израиль инвестировал 3 млрд. шекелей в новые проекты в области солнечной энергетики в пустыне Негев. Один крупный проект близится к завершению в Ашалиме, небольшом поселении к югу от Беэр-Шевы, а второй проект находится в процессе под киббуцем Сде Бокер.Недавно Megalim Solar Power завершила строительство самой высокой солнечной вышками в мире в Негеве. Участок B, термо-солнечная электростанция в Ашалиме является одной из крупнейших в своем роде в мире, и это также первый в Израиле коммерческий термоустойчивый объект, основанный на технологии солнечной башни.Проект включает в себя 50 600 зеркал с компьютерным управлением с площадью поверхности более 20 квадратных метров каждый, охватывающий площадь, простирающуюся на 3 квадратных километра.Ожидается, что объект будет поставлять в общей сложности 320 гигаватт электроэнергии в год для энергосистемы Израиля, а представитель Megalim сообщил, что объект должен быть полностью подключен к сети до конца года.